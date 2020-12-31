النهر الصناعي: قطع المياه على معظم أجزاء وسط وشرق بنغازي

أعلن مشروع النهر الصناعي، شروع إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة (سرير -سرت- تازربو -بنغازي) بأعمال الصيانة بغرفة تخفيض الضغط رقم (4) الواقعة بطريق المطار عند مفترق المساكن .

وأوضح بيان صادر عن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، على فيسبوك، أن “العمل سيكون يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا وسيترتب على ذلك قطع المياه على معظم أجزاء وسط وشرق مدينة بنغازي”.

وختم البيان، موضحًا أنه “سيستمر تزويد غرب المدينة بالمياه من غرفة التخفيض رقم (3)”، مردفًا أنه “سيقوم فريق العمل باستبدال عدد (6) صمامات عزل قطر (600 ملم) و كذلك عدد( 1 ) صمام تحكم (600 ملم) بالغرفة المذكورة “