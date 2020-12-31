المبري: الأمم المتحدة هرولت إلى استخدام عصا القرارات الدولية التي قد تفرض على الليبيين حلولًا رغمًا عن إرادتهم

ليبيا – قال رئيس المجلس المحلي بطبرق سابقًا فرج ياسين المبري إن البعثة الأممية أحسّت بالرفض المجتمعي، بسبب تجاوزها لصلاحياتها، لذا هرولت باستخدام عصا القرارات الدولية التي قد تفرض على الليبيين حلولًا رغمًا عن إرادتهم.

ياسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أشار إلى أن البعثة الأممية ليس لديها أي حل في حالة الرفض إلا الاستعانة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرارات ملزمة، خاصّة أن معظم المتحاورين من اختيارها.

وأكد أن الدول الغربية فشلت في فرض الإخوانِ في مصر، فانتقلت بهم إلى ليبيا من أجل أن يكونوا خنجرًا في ظهر هذا البلد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية