الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل (342) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس أنه تم تسجيل عدد (342) إصابة بفيروس كورونا بينها (230) حالة جديدة، و( 112) حالة مخالطة. وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (2868) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد ( 2526 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية : 1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (752) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (800) عينة 3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (217) عينة 4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (29) عينة 5.المختبر المرجعي زليتن عدد (165) عينة 6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (256) عينة 7.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (118) عينة 8.مختبر فرع المركز الوطني أجدابيا عدد (15) عينة 9.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (6) عينات 10.المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (32) عينة 11.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة 12.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة 13.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (46) عينة 14.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (90) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي : 1. طرابلس عدد 101 حالة جديدة عدد 36 حالة مخالطة

2.بنغازي عدد 4 حالة جديدة 3.مصراته عدد 30 حالة مخالطة 4.السواني بن ادم عدد 5 حالة جديدة 5.قصر بن غشير عدد 1 حالة جديدة 6.الماية عدد 4 حالة جديدة 7.صرمان عدد 3 حالة جديدة 8.العجيلات عدد 2 حالة جديدة 9.سبها عدد 7 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة 10.الغريفة عدد 3 حالة جديدة 11.الشاطئ عدد 5 حالة جديدة 12.الجفرة عدد 9 حالة جديدة 13.بني وليد عدد 8 حالة جديدة 14.صبراتة عدد 7 حالة جديدة عدد 6 حالة مخالطة 15.الزاوية الغرب عدد 2 حالة جديدة 16.ترهونة عدد 1 حالة جديدة عدد 4 حالة مخالطة 17.الخمس عدد 2 حالة جديدة 18.زليتن عدد 28 حالة جديدة عدد 28 حالة مخالطة 19.الرياينة عدد 1 حالة جديدة 20.العواته عدد 1 حالة جديدة 21.مسلاتة عدد 1 حالة جديدة 22.سوق الخميس امسيحل عدد 2 حالة جديدة 23.طبرق عدد 2 حالة جديدة 24.اجدابيا عدد 2 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة 25.المنشية الجميل عدد 3 حالة جديدة 26.السائح عدد 2 حالة جديدة عدد 4 حالة مخالطة 27.باطن الجبل عدد 1 حالة جديدة 28.كاباو عدد 4 حالة جديدة 29.غريان عدد 19 حالة الجديدة

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 834 ) حالة شفاء حسب المدن: 1.عدد 712 حالة في طرابلس 2.عدد 2 حالة في أجدابيا 3.عدد 16 حالة في نالوت 4.عدد 12 حالة في غدامس 5.عدد 16 حالة في سبها 6.عدد 52 حالة في مصراته 7.عدد 10 حالات في قصر بن غشير 8.عدد 12 حالة في صبراتة 9.عدد 2 حالة في غريان

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 19 ) حالة وفاة: 1.عدد 13 حالة في طرابلس 2.عدد 1 حالة في الحوامد 3. عدد 1 حالة في مصراتة 4.عدد 1 حالة في أوباري 5.عدد 1 حالة في مسلاته 6. عدد 1 حالة في بني وليد 7. عدد 1 حالة في صبراتة