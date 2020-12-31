العباني: البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها لتدفع نحو تبني حل مُعدٍّ في ورقة بحقيبة يد ويليامز

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها لتدفع نحو تبني حل مسبق الإعداد، مُعدٍّ في ورقة بحقيبة يد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.

العباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء حذر من محاولات المبعوثة الأممية إخلاء منطقة سرت والجفرة من السلاح، في الوقت الذي تسمح فيه بفتح أبواب المنطقة الغربية على مصراعيها لدخول العتاد والمرتزقة والمليشيات التي تعمل مع العدوان التركي، للسيطرة على الهلال النفطي.

وأكد أنه رغم اختيار البعثة الأممية المشاركين في الملتقى بعناية، لم ينصاعوا لتوجيهاتها الرامية إلى إقرار ما سبق أن أعدته، ولم تعلن عنه، بالتعاون مع سفير بلادها في ليبيا.

وأشار إلى أن البعثة ذاتها أصبحت جزءًا من المشكلة، بتحولها من بعثة للدعم إلى بعثة للإدارة، مؤكدًا أنها تعمل على استيراد الحلول، وتستبعد مشاركة الآراء والحلول الليبية.

العباني عبر عن عدم تفاؤله من أن تشهد الأيام الأخيرة في رحلة دونالد ترامب داخل البيت الأبيض حلولًا للأزمة الليبية، مؤكداً أن رحيل الرئيس الأمريكي ومباشرة خلفه جو بايدن والتي تأتي بالتزامن مع الضغوط الأوروبية على الرئيس التركي أردوغان، قد تكون مقدمة لانفراجة في أزمة ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية