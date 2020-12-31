الوطني للأمراض: تسجيل 19 حالة وفاة و 342 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 19 حالة وفاة و 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 834 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (2868) عينة موزعة على المختبرات، وبعد الفحص تبين سلبية ( 2526 ) عينة، و إيجابية (342) عينة موجبة منهم (230) حالة جديدة و (112) حالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بلغ 1478 والإصابات 100277 حتى الآن.

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