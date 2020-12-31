«مكافحة الأمراض»: 342 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 834 حالة ووفاة 19 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (290).

واستلم المركز عدد (2868) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (752) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (800) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (217) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (29) عينة، المختبر المرجعي زليتن عدد (165) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (256) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للامراض الصدرية والدرن عدد (118) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (15) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (6) عينات، المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (32) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (46) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (90) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2526) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (342) عينة موجبة لفيروس كورونا (230 جديدة + 112 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 101 حالة جديدة

عدد 36 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 4 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 30 حالة مخالطة

4.السواني بن ادم

عدد 5 حالة جديدة

5.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

6.الماية

عدد 4 حالة جديدة

7.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

8.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

9.سبها

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

11.الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

12.الجفرة

عدد 9 حالة جديدة

13.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

14.صبراتة

عدد 7 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

15.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

16.ترهونة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

17.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

18.زليتن

عدد 28 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة

19.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

20.العواته

عدد 1 حالة جديدة

21.مسلاتة

عدد 1 حالة جديدة

22.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة جديدة

23.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

24.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

25.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

26.السائح

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

27.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

28.كاباو

عدد 4 حالة جديدة

29.غريان

عدد 19 حالة الجديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 834 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 712 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في اجدابيا

3.عدد 16 حالة في نالوت

4.عدد 12 حالة في غدامس

5.عدد 16 حالة في سبها

6.عدد 52 حالة في مصراته

7.عدد 10 حالات في قصر بن غشير

8.عدد 12 حالة في صبراته

9.عدد 2 حالة في غريان

تفاصيــــــل الــــ ( 19 ) حالة الوفاة

1.عدد 13 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الحوامد

عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 1 حالة في اوباري

5.عدد 1 حالة في مسلاته

عدد 1 حالة في بني وليد عدد 1 حالة في صبراته

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 100277

2.الحالات النشطة : 26692

3.المتعافين : 72107

4.الوفيات : 1478