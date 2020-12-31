سيالة وبوغدانوف يؤكدان ضرورة دعم الحوارات الداعية للسلام والاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ضرورة دعم الجهود المبذولة لإنجاح الحوارات التى تدعو للسلام والاستقرار فى ليبيا.

جاء ذلك في لقاء على هامش زيارة سيالة إلى موسكو أمس الأربعاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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وعقد سيالة أمس، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، طالب خلاله موسكو بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا».

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