عقيل: “الحل البديل” يفضح رغبته وليامز في تنصيب أشخاص بعينهم

علق المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، اليوم الخميس، على تحذير المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز من فرض حل مصنوع خارج البلاد على الليبيين بطريقة أو بأخرى، حال عدم تقديم تنازلات من شأنها التوصل لاتفاق، قائلا إن هذه تهديدات ظاهرة في حد ذاتها وسابقة أولى خطيرة.

وأشار عقيل في تصريحات صحفية إلى أن المبعوثة الأممية تجاوزت دورها من مجرد ميسرة للحوار بين الليبيين، إلى ممارسة لـ”الإرهاب الأممي” عليهم، مؤكدا أنه لم يحدث أن هدد مبعوث أممي واحد أطراف صراع بدولة، شهدت نزاعات مسلحة وظروفًا أسوأ بكثير جدا من التي جرت وتجري بليبيا.

ولفت عقيل إلى أن الأمم المتحدة لم تسبق وفرضت أي حلول خارجية على بلد ما، مطالبا الفاعلين الليبيين بمواجهة هذا الأمر بشدة، معربا عن استغرابه من تهديدات ويليامز لممثلي ملتقى الحوار الليبي الـ75 الذين اختارتهم بنظام خاص، فهم لا يمكلون من أمر التعجيل بالحل شيئا، لترهبهم بما سمته “الحل البديل”.

وأشار عقيل إلى أن إصرار وليامز على إغراق ما تسميه بالحوار السياسي بتفاصيل آليات اختيار السلطة التنفيذية، باتت تعكس في جانب منها شبهة رغبتها بتنصيب أشخاص بعينهم تسعى لتهيئة برلمانها الموازي لهم، محذرا من الأهداف التي يخفيها هذا التهديد، الذي هو أكثر من مجرد محاولة للضغط عليهم وهو ما يجعل القادم أسوأ والذي قد يصل إلى احتلال البلاد.

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