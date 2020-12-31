داخلية الوفاق: دوريات أمنية لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية

انطلقت اليوم الخميس، الدوريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، لتنفيذ حملة متابعة وضبط للمخالفين للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، بعدد من المناطق، وذلك بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

وتعمل هذه الحملة على ضبط المخالفين من أصحاب الأسواق التجارية، والذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الصادرة بالخصوص، وتأتي بناءا على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والتعليمات الصادرة من وزير الداخلية المفوض المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين لهذه الإجراءات.