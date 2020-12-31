العباني: وليامز انتقلت لمرحلة فرض الحلول الخارجية على الليبيين

قال عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني، اليوم الخميس، إن البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها لتدفع نحو تبني حل مسبق الإعداد، لافتا إلى أن هذا الحل معد في ورقة بحقيبة يد ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا.

وحذر العباني في تصريحات صحفية من محاولات ويليامز لإخلاء منطقة السرت والجفرة من السلاح، في الوقت الذي تسمح فيه بفتح أبواب المنطقة الغربية على مصراعيها لدخول العتاد والمرتزقة والمليشيات، التي تعمل مع العدوان التركي، للسيطرة على الهلال النفطي.

وأكد العباني أنه رغم اختيار البعثة الأممية المشاركين في الملتقى بعناية، الا أنهم لم ينصاعوا لتوجيهاتها الرامية إلى إقرار ما سبق أن أعدته، ولم تعلن عنه، بالتعاون مع سفير بلادها في ليبيا.

وأشار العباني إلى أن البعثة ذاتها أصبحت جزءا من المشكلة، بتحولها من بعثة للدعم إلى بعثة للإدارة، مؤكدًا أنها تعمل على استيراد الحلول وتستبعد مشاركة الآراء والحلول الليبية، معبرا عن عدم تفاؤله من أن تشهد الأيام الأخيرة في رحلة ترامب داخل البيت الأبيض حلولا للأزمة الليبية، إلا أنه أكد أن رحيل الرئيس الأمريكي ومباشرة خلفه جو بايدن والتي تأتي بالتزامن مع الضغوط الأوروبية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تكون مقدمة لانفراجة في أزمة ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24