جولة تفتيشية بمستشفى المنصورة في شحات

أجري مدير إدارة الجودة وسلامة المريض بوزارة الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة” وعضو اللجنة الاستشارية الطبية محمد الجراري، زيارة ميدانية تفقدية للاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى المنصورة للأمراض الصدرية ببلدية شحات.

وأوضح الجبالي، بأن الجولة التفتيشية جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا سعد عقوب للوقوف على سير عمل للاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات، ومدى تطبيق الاجراءات الصحية الدولية وإجراءات السلامة الصحية حيث شملت الجولة قسم العزل والعناية الفائقة وقسم المختبر الطبي وقسم الاشعة وتجهيزات الطبية والاطمئنان على صحة المصابين بالعناية المركزة وحالتهم الصحية.