الأرصاد يتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق وانخفاض درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الأحوال الجوية في ليبيا خلال الثلاثة أيام، موضحا أن السحب ستتكاثر من حين لآخر يوم الغد على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ودرجات الحرارة تكون منخفضة على معظم أرجاء ليبيا.

وقال المركز في نشرته الجوية أن الطقس في رأس أجدير مصراتة سهل الجفارة الجبل الغربي ستكون به السماء صافية قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد الجمعة مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، و الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15 – 17) درجة مئوية على أغلب المناطق ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات.

وأشار المركز إلى أن منطقة الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد الواحات و مرادة ستشهد تكاثر للسحب يوم الغد على الخليج سهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة و الرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15- 21) درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة تتكاثر فيها السحب يوم الغد على بعض المناطق مع سقوط أمطار متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 22) درجة مئوية ولا تتجاوز (16) درجة مئوية على غدامس والحمادة.

ولفت المركز الوطني إلى أن مناطق الكفرة السرير تازربو تكون فيها السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 22) درجة مئوية.

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