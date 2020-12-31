الأرصاد يطمئن الصيادين: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، كما أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ستكون به السماء قليلة السحب، تتكاثرا أحياناو الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، وبحرية على باقي الساحل و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.23 متر، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، و درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، و الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تصبح تدريجيا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على الساحل من الخليج إلى بنغازي، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.5 متر على ساحل بنغازي، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، و درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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