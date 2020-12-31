الخارجية التونسية تنفي ما تم تداوله حول اتهامها للقنصلية الليبية بمنح لوحات دبلوماسية لغير مستحقيها

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، ما تم تداوله، بشأن “رسالة” تزعم أن الوزارة أعربت عن غضبها بشأن اصدار القنصلية الليبية عددا غير محدود من اللوحات الدبلوماسية ومنحها لغير مستحقيها.

وأضافت الخارجية، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأن موضوع اللوحات المنجمية يتم بحثه دوما بالتنسيق مع البعثات الأجنبية حسب الاتفاقيات والأعراف الدولية الجاري بها العمل في هذا الخصوص.

هذا ويعتذر موقع ليبيا 24 عن نشر هذا الخبر الخاطئ صباح أمس الأربعاء، نقلا عن عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دون الإستناد إلى مستند رسمي خلال النشر.

ونؤكد أن إدارة الموقع حذفت الخبر بمجرد التأكد من عدم صحته..

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