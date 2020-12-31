«فرج المبري»: الدول الغربية فشلت في فرض الإخوانِ في مصر فانتقلت بهم إلى ليبيا

قال رئيس المجلس المحلي بطبرق سابقًا فرج ياسين المبري، إن “البعثة الأممية أحسّت بالرفض المجتمعي، بسبب تجاوزها لصلاحياتها، لذا هرولت باستخدام عصا القرارات الدولية التي قد تفرض على الليبيين حلولًا رغمًا عن إرادتهم”.

وأضاف “المبري”، في تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أن “البعثة الأممية ليس لديها أي حل في حالة الرفض إلا الاستعانة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرارات ملزمة”، مردفًا، “خاصّة أن معظم المتحاورين من اختيارها”.

وأكد أن “الدول الغربية فشلت في فرض الإخوانِ في مصر، فانتقلت بهم إلى ليبيا من أجل أن يكونوا خنجرًا في ظهر هذا البلد”.

جدير بالذكر أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، كانت قد حذرت في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي، أمس الأربعاء، من فرض حل مصنوع خارج البلاد على الليبيين بطريقة أو بأخرى، حال عدم تقديم تنازلات من شأنها التوصل لاتفاق.

وتزامن تصريح المبعوثة الأممية مع مقترح تقدم به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى مجلس الأمن، يقضي بإرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا، لمراقبة وقف إطلاق النار.