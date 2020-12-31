الحويج: يجب أن يكون الحل بأيدي الليبيين أنفسهم بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية تعيق حل الأزمة الليبية

ليبيا – اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج بأعضاء مكتب المستشارين بالوزارة أمس الأربعاء بديوان الوزارة في بنغازي.

الحويج استمع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى مقترحات وآراء المستشارين حول آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وأكد الجميع على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة حول مستقبل الحل في ليبيا، خاصة من خلال الانتخابات القادمة، وأن يكون الحل بأيدي الليبيين أنفسهم بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية تعيق أي حل للأزمة الليبية.

كما اقترح الحويج على البدء في الإعداد لإقامة ندوة وطنية حول الأزمة الليبية تدعى لها كافة الأطراف الليبية للمشاركة في إثراء النقاش حول مستقبل الحياة السياسية في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية