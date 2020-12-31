جهاز النهر الصناعي يعلن قطع المياه مؤقتًا عن أجزاء من مدينة بنغازي غدًا الجمعة

ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ إدارة جهاز النهر الصناعي اليوم الخميس قطع المياه عن معظم أجزاء وسط وشرق مدينة بنغازي غدًا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة ليلًا.

الجهاز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة (سرير -سرت- تازربو -بنغازي) ستشرع بأعمال الصيانة بغرفة تخفيض الضغط رقم (4) الواقعة بطريق المطار عند مفترق المساكن، فيما سيستمر تزويد غرب المدينة بالمياه من غرفة التخفيض رقم (3) .

وأشار الجهاز إلى أن فريق العمل سيقوم باستبدال صمامات عزل قطر (600 ملم)، وكذلك صمام تحكم (600 ملم) بالغرفة المذكورة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية