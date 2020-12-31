غدا .. قطع المياه عن مناطق وسط وشرق بنغازي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، اليوم الخميس، قطع المياه عن معظم مناطق وسط وشرق مدينة بنغازي غدا الجمعة، من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وأوضح الجهاز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة «سرير – سرت – تازربو – بنغازي» ستنفذ خلال تلك الفترة، أعمال صيانة بغرفة تخفيض الضغط رقم 4 الواقعة بطريق المطار عند مفترق المساكن.

وأشار الجهاز إلى أن فريق العمل سيقوم باستبدال ستة صمامات عزل قطر «600 ملم»، وكذلك صمام تحكم «600 ملم» بالغرفة المذكورة، بالإضافة إلى استمرار تزويد غرب المدينة بالمياه من غرفة التخفيض رقم 3.

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