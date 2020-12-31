“عمل الوفاق” تبحث آليات مُطابقة قوائم الإفراجات المالية

استعرض وكيل وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة “الوفاق”، على عكاشة، خلال اجتماع مُوسّع ضمّ أعضاء اللجنة المشتركة للإفراجات المالية، وأعضاء اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات؛ الجهات المفرج عن مرتبات المعنيين فيها.

وبحث الاجتماع آليات مُطابقة قوائم الإفراج وفقًا للضوابط المحددة من قبل وزارة المالية، حيث اتفق المجتمعون على استلام وزارة العمل والتأهيل لملف الإفراجات، على أن تتولى الوزارة معالجة كافة قرارات التعيين، وإيجاد الحلول المناسبة لحلحلة كافة العراقيل التي تُواجه سير هذه العملية.

وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة ترشيد المرتبات، رئيس قسم الحاسب، مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة العمل، مدير إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية، ومدير مكتب الشؤون القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية