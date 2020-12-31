باشاغا يوجه بتدريب المقاتلين للانخراط في العمل الأمني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ضرورة الإسراع في برامج التدريب الخاصة بالمقاتلين وذلك لتأهيلهم للانخراطهم في العمل الأمني بوزارة الداخلية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باشاغا اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية مع لجنة دمج قوات المقاتلين بالمؤسسة الأمنية تحت مسمى “القوة المساندة لوزارة الداخلية” بحضور رئيس اللجنة عميد عبدالناصر الطيف وكامل أعضاءها وعدد من قادة المحاور التابعين لقوات الوفاق بمناطق طرابلس الغربية والوسطي والشرق والجنوبية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة من خلال قرار الوزير بتشكيلها ومخرجاتها خلال الاجتماعات السابقة التي عقدتها لوضع الخطط والآليات لدمج المقاتلين واستيعابهم داخل المؤسسة الأمنية.

وشدد باشاغا على ضرورة الإسراع في برامج التدريب الخاصة بالمقاتلين وذلك لتأهيلهم للانخراطهم في العمل الأمني بوزارة الداخلية وبناء مؤسسة أمنية قوية تهدف إلى حفظ الأمن والحفاظ على هيبة الدولة.