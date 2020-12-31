الجبهة الوطنية تُهاجم البعثة الأممية وتتهمها بعرقلة الحوار السياسي

أخبار ليبيا 24- متابعات

اتهمت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتسبب في تعثر ملتقى الحوار السياسي.

ورأت النعاس، في تصريحات لموقع “عربي 21” أن أهم أسباب تعثر منتدى الحوار في إنجاز مهامه هي تعنت البعثة في إدارتها للحوار سواء في اختيار الشخصيات المشاركة أو في جدول الأعمال المطروح للنقاش، بالإضافة إلى فرض الآليات التي تخدم أجندة معينة ورفض الاستماع لما يريده الليبيون.

وأشارت إلى رفض البعثة التعاطي بإيجابية مع أي مقترح صادر عن القوى السياسية، قائلة “البعثة تحاول إنجاز مخطط معين وتخشى أن تؤدي التغيرات الدولية إلى تجاوز هذا المخطط مما يعني فشلها بشكل نهائي”، مضيفة “وفي محاولة لتفادي فشل المخطط تحاول البعثة أن تدفع باتجاه فرض أمر واقع لا يمكن تجاوزه مثلما فعلت في فرض تاريخ للانتخابات دون أية دراسة واقعية وعلمية لإمكانية تحقيق ذلك”.

وفشلت البعثة الأممية إلى ليبيا مرارا في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية، التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية.