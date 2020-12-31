نائب عقيله صالح: لم أدلِ بأي تصريحات حول العلاقات مع تركيا

نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور “أحميد حومه “ ما يتم تداوله من أخبار نقلت عنه حول العلاقات مع تركيا وزيارة مبعوثين لها.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فإن “أحميد حومه” أكد أن ما يُنشر عنه في هذا الصدد عاري عن الصحة ولا يعلم بأي اتصالات في هذا الإطار .

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد قال في وقت سابق، إن أنقرة تواصلت مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الفترة الماضية.

وقال أوغلو، في كلمته أمس الأربعاء،: “نتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا، فالممثل الخاص لرئيس برلمان طبرق زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم” على حد قوله.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يرد في كلمة أمس الأربعاء، على تهديدات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التي توعد فيها باستهداف الجيش الليبي خلال زيارته قبل أيام لطرابلس.