رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض يبحث الوضع الوبائي في طبرق ودرنة

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار الوضع الوبائي والصحى لمدينتي طبرق ودرنة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان طالعته “الساعة 24” إن النجار عقد اجتماعا أمس الأربعاء في مكتبه بطرابلس مع مدير فرع المركز الوطنى طبرق ومدير فرع المركز درنة.

وأضاف البيان أنه “تمت مناقشة الوضع الوبائي والصحى لمدينتي طبرق ودرنة وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بهما، وكيفية تذليل الصعاب وتوفير الإمكانيات لتسيير العمل والرفع من مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها الفرعان للمواطنين”.