استمرار أعمال الصيانة والرصف بشوراع مدينة درنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير مكتب الإعلام بلجنة استقرار درنة فراس الباح إن العمل بالمدينة يسير على قدم وساق، لإنهاء كافة المشاريع وأعمال الصيانة.

الباح أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من رصف طريق الفتائح طريق الصومعة – الجامعة، وطريق شارع بو وردة وافتتاح شارع جديد لمدينة درنة.

وأشار إلى أنه تم البدء الفعلي في تعبيد ورصف الحفر والتقاطعات بشارع الملاهي وشارع الفنار1 و 2 ، وتقاطع السنتر وتقاطع المصرف التجاري وتقاطعات اتجاه نادي دارنس.

وأضاف الباح، أن اللجنة انهت المرحلة الأولى من صيانة نادي دارنس، وكلية الطب، وجامعة الفتائح، وتنظيف وفتح المسارات، وإنارة وتفعيل كاميرات مراقبة بالمدينة، بالإضافة إلى إكمال المرحلة الأولى من إنشاء الحدائق والبوابات الإلكترونية، والبدء في صيانة محطة التحليه البخارية .