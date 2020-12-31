تفاصيل واقعة تبادل إطلاق النار بمستشفى الجلاء بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف مصدر أمني مسؤول تفاصيل واقعة تبادل إطلاق الرصاص بين مسلح وعناصر من جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المكلفة بحماية مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس، إن المسلح كان مخمور وعندما طلب منه مغادرة المشفى، شرع بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة ضابط برتبة نقيب بثلاثة رصاصات في الرجل.

وأوضح المصدر نفسه، أن تبادل إطلاق الرصاص حدث داخل المستشفى وخارجه بالشارع الجانبي للمستشفى، مسفرًا عن مقتل الشخص المعتدي على المشفى .

وفي سياق متصل، قال مصدر طبي – لأخبار ليبيا 24 – إن المسلح الذي قتل يدعى طارق محمد مختار المصراتي “29 عاماً”، وتم التحفظ على جثته لحين انتهاء التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .