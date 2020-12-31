معيتيق يفتتح الأقسام الطبية والتشخيصية بمركز القلب بعد صيانتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

افتتح نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس رفقة مدير عام المركز الوطني لعلاج وجراحة أمراض القلب عبدالرؤوف فارس، الأقسام الطبية والتشخيصية بالمركز بعد استكمال عملية الصيانة والتحوير التي خضعت لها مؤخرا .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق قام بجولة تفقدية للأقسام اطلع خلالها على التجهيزات الحديثة التي زودت بها حتى تتمكن من تقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى من أجل استعادة ثقة المريض في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل.

وشدد مغيتيق على ضرورة الاهتمام بالعناصر البشري ورفع كفاءته لاسيما العناصر الطبية المساعدة باعتبارها عصب الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.

واستعرض مدير المستشفى المشاكل والصعوبات التي أعاقت تقديم خدمات طبية للمرضى قبل إجراء الصيانة مؤكدا أن المستشفى استطاعت تقديم خدمات في العديد من التخصصات ليس فقط في علاج أمراض القلب باعتباره المركز المتخصص في المنطقة الغربية، مبينا أن الصيانة والتجهيزات الحديثة ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وحضر حفل الافتتاح آمر منطقة طرابلس العسكرية التابع لقوات الوفاق عبدالباسط مروان، ورؤساء الأقسام الطبية والعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم .