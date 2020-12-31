” تنسيقية المعلمين”تعلن الاضراب عن العمل بدءا من السبت

أعلنت تنسيقية الدفاع عن حقوق المعلمين، بالمناطق ” الغربية والجنوبية و الجبل الغربي، و الوسطى وتاجوراء و قصر خيار و القره بولي و ورشفانة”، اليوم الخميس، الإضراب عن العمل بداية من يوم السبت المقبل الموافق 2/1/2021 والبدء في وقفات احتجاجية أمام مراقبات التعليم بالمناطق والجهات السيادية بالدولة.

وأوضحت التنسيقية في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين بليبيا أن هذه الدعوات جاءت بسبب المماطلة والتهميش من الجهات المسؤولة في الدولة وعدم تحقيق مطالب المعلمين المتمثلة في العدالة الاجتماعية في المرتبات، و التأمين الصحي للعاملين في قطاع التعليم، و استحداث المجلس الأعلى للتخطيط لقطاع التعليم، و فصل التعليم العام عن التعليم العالي و اختبار وزير التعليم العام من العاملين به وعدم تولي اي وزير سابق المسؤولية في التعليم العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24