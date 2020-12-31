المفوضيةُ العليا للانتخابات: “السايح وبعيو” يوقعان مذكرة تفاهم لزيادة التوعية السياسية والانتخابية

وَقّعت رئيس المفوضيةُ الوطنيةُ العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس مذكرةَ تفاهم مع رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو.

وقالت المفوضية في بيان طالعته “الساعة 24” إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات التوعية السياسية والانتخابية، وتفعيل دور الإعلام كشريك أساسي لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

وأوضح البيان أن مراسم توقيع المذكرة حضرها عضوا مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة ومدير عام المفوضية الدكتور يحيى الجديد ومديري إدارات المفوضية والمؤسسة الليبية للإعلام، وممثلين عن مؤسسات إعلامية محلية ودولية.

وفي السياق نفسه، أشار السايح في كلمته خلال مراسم التوقيع إلى أن الجانبين سيتبادلان الخبرات وتطوير العمل الإعلامي والتوعوي داخل المفوضية؛ بما يضمن سلامة وصول المعلومة في إطارها الرسمي دون أي تضليل أو تشويه، فضلا عن إعادة تفعيل المرصد الإعلامي، ولا سيما مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

من جانبه أعرب بعيو عن تقديره الخطوات التي اتبعتها المفوضية لدعم سبل التواصل مع المؤسسة، مشيرا في كلمته إلى أن المذكرة تهدف لتنمية الوعي الوطني تجاه الانتخابات التي بها يمارس الشعب الليبي حقه الأساسي في اختيار من يمثلونه ويخدمونه.