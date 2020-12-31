مفوضية الانتخابات توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للإعلام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

وَقّعت المفوضيةُ الوطنيةُ العليا للانتخابات اليوم الخميس مذكرةَ تفاهم مع المؤسسة الليبية للإعلام.

وبينت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن سعي الطرفين إلى رفع مستويات التوعية السياسية والانتخابية، وتفعيل دور الإعلام كشريك أساسي لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة ومدير عام المفوضية يحي الجديد ومديري إدارات المفوضية والمؤسسة الليبية للإعلام وممثلين عن مؤسسات إعلامية محلية ودولية