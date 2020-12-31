المريمي: عقيلة صالح وافق على تولي “الرئاسي”

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن العديد من الفعاليات القبلية والسياسية، طرحت اسم “صالح”، خلال الحوار الجاري حاليًا، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي المزمع انبثاقه عن الحوار.

المريمي أكد ، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”، أن صالح، موافق على تولي رئاسة المجلس الرئاسي المرتقب، لتحقيق رغبة الليبيين الذين أعلنوا ثقتهم به، على حد تعبيره، موضحا أنه بات مرشحا بارزا للمنصب.

وأضاف أن الحوار السياسي الليبي كان يجري بطريقة مُرضية، إلا أن تعدد الآراء حول طريقة اختيار السلطات التي ستقود البلاد، أربك المشهد وأدخلّ الحوار السياسي في متاهات، بحسب قوله.

وذكر أن جميع المبادرات سواء التي أطلقها صالح، أو إعلان القاهرة أو غيرها تفيد بأن الطريقة المرضية تكمن في اختيار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة من يمثله في المجلس الرئاسي، إلا أن ذلك لم يحدث بعد.