ليبيا الان

توقف الاتصالات الهاتفية في المنطقة الشرقية الجمعة

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت شركة هاتف ليبيا، الخميس، توقف خدماتها عن المنطقة الشرقية غدا الجمعة، لغرض صيانة كابل الألياف البصرية بمنطقة بشر- البريقة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»:«تعتذر شركة هاتف ليبيا لمشتركيها الكرام عن توقف خدماتها عن المنطقة الشرقية لغرض صيانة كابل الألياف البصرية بمنطقة بشر- البريقة وذلك يوم الغد الجمعة الموافق عند الساعه التاسعه صباحا حتى الانتهاء من الصيانة».

– توقف الاتصالات الهاتفية بمناطق متفرقة في سرت

ولم تحدد الشركة موعدا لعودة خدماتها للمنطقة الشرقية لكنها أكدت: «حتى الانتهاء من الصيانه سنعلمكم عند رجوع حركة الاتصالات».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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