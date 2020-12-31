حويلي: البعثة الأممية ستركّز خلال الفترة القادمة على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة

ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن الجلسة الافتراضية التي عقدت أمس الأربعاء لم تفرز مخرجات ذات أهمية كبرى، وأن الجلسة تمت بإدارة البعثة الأممية، وتم فيها الاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى لوضع مقترحات بخصوص المسار الدستوري والانتخابات.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الأربعاء أوضح أن الجلسة الافتراضية ناقشت تشكيل لجنة استشارية لحلحلة الانسداد بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأردف: “يبدو أن البعثة الأممية ستركز خلال الفترة القادمة على المسار الدستوري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام المقبل”.

وبخصوص تعثر الحوار السياسي حتى الآن، رأى حويلي أن السبب الرئيس في تعثر إنجاز المهام هو إصرار رئيس البرلمان عقيلة صالح أن يكون هو رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بالتنسيق مع حزب العدالة البناء الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن يكون وزير الداخلية الحالي فتحي باشاآغا رئيسًا للوزراء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية