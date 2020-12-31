قبل نهاية العام .. الرئاسي يُخصص مليار دينار لصالح دفاع الوفاق

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، تخصيص مبلغ بقيمة مليار دينار لدعم وزارة الدفاع، مدعيا أن الغرض منه هو الانفاق على عمليات الأمن القومي وحماية البنية التحتية .

وقال المجلس، في القرار الذي يحمل الرقم 960 لسنة 0202، بأنه إنه يأذن بصرف مليار دينار لتوفير الاحتياجات والمعدات والتجهيزات والمتطلبات الأمنية واللوجستية الاستثنائية والعاجلة للمحافظة على الأمن القومي ولدعم العمليات العسكرية وتأمين المرافق الحيوية ومكافحة الجريمة .

وأشار الرئاسي في القرار إلى أن القيمة المالية تغطى من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس السابق والذي يحمل الرقم 1300 لسنة 2018، بينما يتولى المصرف المركزي إيراد المبلغ في حساب الخزانة العامة.

وتتولى وزارة المالية إيداع المبالغ المخصصة وفقا للقرار في حساب الطوارئ بمصرف ليبيا المركزي والخاص بوزارة الدفاع، إضافة إلى توليها تسييل المبالغ المفوض بها.. وفقا لما جاء بالقرار.

يشارإلى أن هذه الأموال من المحتمل أن يتم توجيهها إلى تركيا لاستيراد مزيد من الأسلحة استعدادا للمعركة التي تجهز لها قوات الوفاق المدعومة من تركيا في سرت للاستيلاء على الموانئ النفطية، وفقا لما أكدت مصادر عسكرية، خاصة وأن هذه الأموال تم إيداعها في حساب الطوارئ والذي يتيح صرفها دون رقيب .

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