ورشة عمل حول الآثار السلبية وطرق مواجهة «كورونا» في بني وليد

أقيم بكلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، اليوم الخميس، ورشة عمل حول «الآثار السلبية لجائحة كورنا وطرق مواجهتها»، برعاية المجلس البلدي بني وليد.

وأوضح مدير مكتب الرعاية الصحية بني وليد والمشرف على الورشة أيمن الهوادي لـ«بوابة الوسط» إن الورشة ناقشت عدة أوراق بحثية ضمت محاور رئيسية تتعلق بآثار الجائحة من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف الهوادي أن الورشة شهدت حضورا ومشاركة عدد من الأطباء والاخصائيين والخبراء من المركز الوطني للأمراض السارية ومكتب الرعاية الصحية بني وليد إضافة إلى عميد وأعضاء المجلس البلدي وعددا من الأطباء واساتذة الجامعة والمهتمين بالبلدية.

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