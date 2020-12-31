منظمة قارة عافية تقدم العون لفرق العمل التطوعي



قدمت منظمة قارة عافية للأعمال الانسانية مساعدات لفرق العمل التطوعي بسوكنة وودان وهون وسرت التي تعمل على صيانة الطريق الرابط بين الجفرة وسرت الذي يعاني من تصدعات خطيرة تسببت في مآسي حوادث السيارات .

تضمنت هذه المساعدات مواد غذائية متكاملة من بينها ، زيت ، طماطم ، ارز ، مكرونة ، شاهي وسكر وغيرها اضافة الى اللحوم والمياه والمشروبات الغازية والخضروات .

وقالت يثرب مفتاح معيوف رئيسة منظمة قارة عافية لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية ان هذا الدعم يعبر عن التضامن والدعوة للشباب على الانخراط في جبهة العمل التطوعي الانساني خدمة للمجتمع ورفع وطأة معاناة المواطن في غياب لمؤسسات الدولة في هذا الجانب .

وقالت بان العديد من الاسر تعرضت لمآسي حوادث السيارات نظرا لتهالك هذا الطريق نتيجة التشققات والحفر وانعدام الصيانة لسنوات عدة