النمروش والحداد يطمئنان على تجهيز قاعدة الخمس قبيل “المناورات التركية”

حرص كل من وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش ورئيس الأركان محمد الحداد على الاطمئنان على تجهيز قاعدة الخمس البحرية قبيل اتطلاق المناورات التركية.

وقالت المكتب الإعلامي لمليشيات “عملية بركان الغضب” إن النمروش والحداد زارا مقر قاعدة الخمس البحرية أمس الأربعاء للوقوف على اكتمال تجهيزاتها.

وزعمت “بركان الغضب في إيجازها على “فيسبوك” أن الزيارة تأتي استعداداً لتنفيذ برامج التدريب المشترك لأفراد (ما أسمتها) قوات الجيش الليبي (في إشارة إلى المليشيات المسلحة) ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي لقواتنا المسلحة في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين.

يشار إلى أن وزارة الدفاع التركية واصلت تحديها للمجتمع الدولي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة، برعاية الأمم المتحدة.

وأجرت “الدفاع التركية” يوم الجمعة الماضي، مناورات عسكرية على الأراضي الليبية تحت ذريعة تدريب قوات الوفاق، من بينها الرماية بالأسلحة الثقيلة، مثل المدفعية وقذائف الهاون.

وإلى جانب هذا، تواصل تركيا مد الجسر الجوي العسكري من مطاراتها إلى القواعد العسكرية غرب ليبيا، في نشاط ملحوظ امتد لأسابيع مضت.