مصادر إعلامية: طائرتا شحن قادمتان من تركيا تهبطان في قاعدة الوطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

قالت مصادر ليبية لوكالة نوفا أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في قاعدة الوطية، غربي البلاد.

وأضافت المصادر أن إحدى هذه الطائرات تحمل على متنها أنظمة دفاع جوي متقدمة تمتلكها حصرا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بينما جلبت الطائرة الثانية عدد من المواد اللوجستية والمواد الغذائية، بينما كان على متنها عدد من الأفراد القادمين من أقلية التركمان في شمال سوريا.

وتعتبر قاعدة الوطية الجوية إحدى أكبر القواعد العسكرية في شمال إفريقيا وقد أصبحت تحت سيطرة تركيا بناء على اتفاقية عسكرية بين حكومة الوفاق وأنقرة، شملت أيضا إنشاء القوات التركية لقاعدة بحرية أخرى في مصراتة شرقي طرابلس.