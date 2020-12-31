صالح يبحث أوضاع العاملين بقطاع النفط والغاز

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس اتحاد مستخدمي شركة الخليج العربي للنفط أشرف الكزة ورئيس النقابة العامة للنفط والغاز ومستشار النقابة أوضاع العاملين بالقطاع.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في مدينة القبة أوضاع العاملين بالقطاع ووضع قطاع النفط والغاز بصفة عامة.

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء يأتي في إطار اهتمام صالح بالعاملين في قطاع النفط والغاز لما يمثله من أهمية حيث يعتبر المصدر الرئيسي للدخل .

يشار إلى أن تصدير النفط شهد ارتفاعا ملحوظ في معدلات الإنتاج خلال الفترة الاخيرة .