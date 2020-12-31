المبري: البعثة الأممية أسرعت في استخدام عصا القرارات الدولية على الليبيين

أكد رئيس المجلس المحلي بطبرق سابقًا فرج ياسين المبري، اليوم الخميس، أن البعثة الأممية أحسّت بالرفض المجتمعي بسبب تجاوزها لصلاحياتها، لذلك أسرعت باستخدام عصا القرارات الدولية التي قد تفرض على الليبيين حلولًا رغمًا عن إرادتهم.

وأوضح المبري في تصريحات صحفية أن البعثة الأممية ليس لديها أي حل في حالة رفض الحلول المقترحة إلا الاستعانة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرارات ملزمة، خاصّة أن معظم المتحاورين من اختيارها.

وأشار المبري إلى أن الدول الغربية فشلت في فرض الإخوانِ في مصر، فانتقلت بهم إلى ليبيا من أجل أن يكونوا خنجرًا في ظهر هذا البلد.

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