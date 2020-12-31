«المشري» لـ«السفير الإيطالي»: الاستفتاء على الدستور لا يواجه عراقيل مثل الانتخابات

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، التقى اليوم الخميس، السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأشارت وسائل الإعلام، نقلا عن بيان صادر عن المجلس الاستشاري، إلى أن الطرفين تناولا خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود إيطاليا للمساعدة في حلحلة الأزمة الليبية، بالإضافة إلى أبرز المستجدات على المشهد السياسي الليبي، على حد زعمها.

وزعم “المشري” خلال اللقاء، أنه لا بد من وجود أرضية صلبة لإجراء الانتخابات بطريقة تضمن عدم فشلها أو الطعن فيها، مستعرضاً بعض العراقيل أمام هذه العملية.

وادعى “المشري” أنه يشدد على حق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور، الذي لا يواجه معوقات فنية مثل المتعلقة بالانتخابات، بحسب البيان الصادر.

ومن جهته، أكد السفير الإيطالي، دعم بلاده للحوار السياسي في ليبيا، وكل الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الطريق للانتخابات ولمرحلة استقرار دائم، على حد تعبير البيان الصادر.