عقوب يبحث سير الخدمات الصحية والطبية في سبها وما جاورها

التقى وزير الصحة، سعد عقوب، مدير إدارة الخدمات الصحية سبها، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء كورونا، عبدالجليل خضري، لمناقشة سير الخدمات الصحية والطبية، وسبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل بلدية سبها وما جاورها.

كما بحث اللقاء آلية صرف المكافآت المالية للعاملين بمركز العزل السريري الطبي بسبها، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة والعيادة التنفسية والتسييرية، إضافة إلى جودة الخدمات ومتابعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بما يلبي متطلبات المرحلة، حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي.

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