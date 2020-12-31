الرئيس المصري يبحث مع نظيره الجزائري جهود حل الأزمة الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأزمة الليبية اليوم الخميس مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن السيسي هنأ تبون خلال اتصال هاتفي لتعافيه من فيروس كورونا، متمنياً له دوام الصحة والعافية وللجزائر وشعبها الشقيق كل خير وسلام وازدهار.

وأضاف البيان الذي طالعته “الساعة 24” أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية خاصةً الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن السيسي استعرض الجهود المستمرة التي تبذلها مصر في إطار المسار السياسي، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين من اجل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.