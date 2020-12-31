بركان الغضب: الاستعداد لتنفيذ برنامج تدريب مشترك مع تركيا بقاعدة الخمس البحرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

تفقد وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ورئيس أركانه محمد الحداد القاعدة البحرية الخمس استعدادا لتنفيذ برنامج تدريب مشترك مع تركيا.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الزيارة تهدف للوقوف على اكتمال تجهيزات قاعدة الخمس استعداداً لتنفيذ برامج التدريب المشترك لأفراد قوات الوفاق ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي لقوات الوفاق في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين