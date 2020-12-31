“نوفا الإيطالية”: طائرات شحن تركية تصل ليبيا محملة بأخطر أسلحة الناتو

كشفت وكالة نوفا الإيطالية، الخميس، أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” غربي ليبيا.

وأوضحت، أن إحدى هذه الطائرتين تحمل على متنها أنظمة دفاع جوي متقدمة تمتلك حصرا للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ” الناتو”، مبينة أن الطائرة الثانية حملت عدد من المواد اللوجستية والمواد الغذائية، بينما كان على متنها عناصر تتبع أقلية التركمان في شمال سوريا.

وتعتبر قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” إحدى أكبر القواعد العسكرية في ليبيا وقد أصبحت القاعدة تحت سيطرة وحدات من الجيش التركي ، إضافة إلى قاعدة بحرية أخرى في مصراتة شرقي طرابلس.

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