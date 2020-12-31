شركة الكهرباء تناقش رفع إيرادات خدمات المستهلكين وتحسين شبكة التوزيع بالمنطقة الغربية

ناقش مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، رفع الإيرادات الخاصة بإدارة المستهلكين وتحسين شبكة التوزيع في المنطقة الغربية.

وترأس الاجتماع مستشار المدير العام للشركة العامة للكهرباء وبحضور مدير عام خدمات المستهلكين ومدير عام التوزيع ومديرو إدارات خدمات المستهلكين والتوزيع بالمنطقة الغربية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع «تناول متابعة سير العمل بهاتين الإدارتين ووضع الخط الكفيلة والبرامج التي تتعلق برفع إيرادات خدمات المستهلكين وتحسين أداء شبكة التوزيع والوقوف على حجم المشاكل والعراقيل التي تواجههما وايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها».

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة خدمات المستهلكين الغربية يأتي «في إطار سعي الشركة إلى تقديم خدماتها بأفضل الطرق وأيسرها».

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