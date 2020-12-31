وزارة الداخلية: الإفراج عن مرتبات 36 ألف عنصر من منتسبي الوزارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

أفرجت وزارة المالية عن مرتبات قرابة ستة وثلاثون ألف من منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وموظفين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وزارة المالية أفرجت عن مرتبات مجموعة من القطاعات ومن ضمنها قطاع وزارة الداخلية، حيث تم الافراج عن مرتبات قرابة ستة وثلاثون ألف من منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وموظفين.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق أعلنت إحالة مرتبات شهر ديسمبر لمصرف ليبيا المركزي متضمنة لما يزيد عن 60,000 مرتب جديد موزعة على 280 جهة ووحدة ادارية .