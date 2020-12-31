ليبيا الان

وزارة الداخلية: الإفراج عن مرتبات 36 ألف عنصر من منتسبي الوزارة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

31 December, 2020

أفرجت وزارة المالية عن مرتبات قرابة ستة وثلاثون ألف من منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وموظفين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وزارة المالية أفرجت عن مرتبات مجموعة من القطاعات ومن ضمنها قطاع وزارة الداخلية، حيث تم الافراج عن مرتبات قرابة ستة وثلاثون ألف من منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وضباط صف وموظفين.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق أعلنت إحالة مرتبات شهر ديسمبر لمصرف ليبيا المركزي متضمنة لما يزيد عن 60,000 مرتب جديد موزعة على 280 جهة ووحدة ادارية .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اسباب عرقلة الطيران المدني الليبي والعلاقات الليبية الخارجية ـ

    موظفات وموظفين جواسيس ومخربات ومخربين

    السوق الموازي او السوق السوداء يعود فالخفاء ليضرب الدينار الليبي ـ بسبب شراء العملة الاجنبية من ليبيا وتهريبها لتونس ومصرعن طريق البر والبحر ـ
    والجاليات القاطنينن ليبيا تستبدل العملة الصحيحة بالعملات المزورة بحماية مجلس الخناب وأمن الداخلية يهود تونس .
    لضرب البنك المركزي الليبي ـ في غياب الأمن الجزائي والاعتقال.موظفات وموظفين جواسيس ومخربات ومخربين .

    رد