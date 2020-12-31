معيتيق يفتتح الأقسام الطبية والتشخيصية بمستشفى القلب في تاجوراء بعد صيانتها

افتتح نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الخميس، رفقة مدير عام المركز الوطني لعلاج وجراحة أمراض القلب في تاجوراء، الدكتور عبدالرؤوف فارس، الأقسام الطبية والتشخيصية بعد استكمال عملية الصيانة والتحوير التي خضعت لها مؤخرا.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حفل الافتتاح حضره آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبدالباسط مروان، ورؤساء الأقسام الطبية والعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم.

وأضافت أن معيتيق أجرى جولة تفقدية للأقسام الطبية بالمركز اطلع خلالها على التجهيزات الحديثة التي زودت بها حتى تتمكن من تقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى من أجل استعادة ثقة المريض في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل.

وشدد معيتيق خلال زيارته على ضرورة الاهتمام بالعناصر البشرية ورفع كفاءتها لاسيما العناصر الطبية المساعدة باعتبارها عصب الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.

واستعرض مدير المستشفى الدكتور عبدالرؤوف فارس أمام معيتيق المشاكل والصعوبات التي أعاقت تقديم خدمات طبية للمرضى قبل إجراء الصيانة بالأقسام، مؤكدا أن المستشفى بات باستطاعته الآن تقديم خدماته في العديد من التخصصات الطبية ليس في علاج أمراض القلب باعتباره المركز المتخصص في المنطقة الغربية، لأن «الصيانة والتجهيزات الحديثة ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء» بحسب إدارة التواصل والإعلام.

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