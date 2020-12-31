بعد اتصال السيسي وتبون… توافق مصري جزائري على العمل من أجل استقرار ليبيا

هنأ الرئيس المصري نظيره الجزائري، اليوم الخميس، بتعافيه من مرض “كوفيد 19″، في مكالمة هاتفية تطرقت إلى عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها القضية الليبية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التهنئة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة تعافيه من فيروس كورونا، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللجزائر وشعبها كل خير وسلام وازدهار.

وأضاف المتحدث في بيان نشره عبر صفحته على منصة “فيسبوك” أنه

جرى التباحث خلال الاتصال حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الوقاية الصحية من خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية.

وتبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية خاصة الأزمة الليبية، واستعرض السيسي الجهود التي تبذلها مصر في إطار المسار السياسي، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين “من أجل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق”.

وأكد الرئيس تبون اعتزاز الجزائر بالروابط والعلاقات التي تربطها بمصر على المستويين الرسمي والشعبي، “مثمنا تفاعل مصر المتزن والحكيم للتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية المستند علي ثقلها السياسي المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي”، بحسب البيان.

وأكد الرئيس السيسي “تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة”، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.