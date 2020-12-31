بومطاري شاكيا لـ”الرئاسي”: “الكبير” يعطل صرف المرتبات ويتعامل معي بطريقة غير “مؤسسية”

اتهم وزير مالية الوفاق فرج بومطاري رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالتسبب في تعطيل صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي، وتعطيل تغطية التفويضات المالية للمشروعات التنموية، وكذلك تعطيل تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي بشأن الإنفاق للطوارئ.

ووجه بومطاري شكوى إلى المجلس الرئاسي، حصلت “الساعة 24” على نسخة منها، ووصف خلاله طريقة تعامل “الكبير” معه بأنها تخرج عن مفهوم العمل المؤسساتي، ما أربك عمل وزارة مالية الوفاق وانعكس سلبا على أداء حكومة فائز السراج في مجابهة تقديم الخدمات للمواطنين، على حد زعمه.

وقال بومطاري إن رئيس االمصرف المركزي (المقال من مجلس النواب) تسبب في تأخر اعتماد الترتيبات المالية، مما جمد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر وأهمها بند المرتبات.

وأضاف وزير مالية الوفاق أن “الكبير” أخّر تغذية حسابات الخزانة العامة، مما تسبب في تأخير صرف مرتبات شهر نوفمبر لغاية شهر ديسمبر.

وأشار بومطاري إلى عدم استجابة “الكبير” للخطابات التي طالبته بتنفيذ المادة 29 من قرار المجلس الرئاسي بشأن الترتيبات المالية والمتعلقة بوضع التدابير والآليات اللازمة لتغطية العجز بالميزانية العامة والبالغ قدره 2.200 مليار دينار.

كما اتهم “وزير الوفاق” رئيس المصرف المركزي بعدم تمكين وزارته من استخدام الرصيد المتاح لها بحساب الإيراد العام، ومحاولة توجيه الوزارة للإنفاق بأغراض محددة.

ودعا بومطاري في ختام شكواه المجلس الرئاسي بالتدخل ووضع حلول ناجعة لآلية التعامل مع رئيس المصرف المركزي الصديق الكبير.