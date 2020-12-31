المعهد العالي للتقنيات الطبية بني وليد يبدأ تجديد قيد طلابه

باشر المعهد العالي للتقنيات الطبية بمدينة بني وليد إجراءات تجديد القيد للطالبات، للعام الدراسي القادم، وفقا للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال المسجل العام بالمعهد، عبدالعظيم سكيب، إن المعهد لن يقبل طلبة جددا لفصل الخريف، تنفيذا للإجراءات الاحترازية، وعدم تزاحم الطالبات بالمعهد والأقسام، مشيرا إلى أن الدراسة ستنطلق في الأول من يناير القادم.

وأضاف سكيب، أن المعهد يضم 5 تخصصات طبية، هي المختبرات والصيدلة والأسنان والتمريض العام والعلاج الطبيعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا